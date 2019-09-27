登山》詹喬愉攜環宇國際文教基金會 為尼泊爾雪巴族貧童發聲

環宇基金會副董林景德、執行長黃子豪偕同詹喬愉與訪視團志工成員，一同啟動雪巴育幼院募款計畫。（環宇基金會提供）

〔體育中心／綜合報導〕環宇國際文教基金會（ICEF）於 9 月 27 日上午 10 點半於基金會服務處舉辦「愛尼無國界～2019 尼泊爾愛心訪視團成果發表會」，台灣第二位登上聖母峰的女性詹喬愉小姐受環宇基金會邀請一同前往訪視並於成果發表會上擔任公益大使為雪巴族貧童發聲。

9月1日至9月7日為期七天的尼泊爾愛心訪視走訪位於首都加德滿的「雪巴育幼院」及居住在「貧民窟」裡的醫學生 Nima。雪巴育幼院（Sherpa Children Home）於 2015 年尼泊爾大地震後，由環宇國際文教基金會協助設立，目前收容 18 位自加德滿都北、西藏交界因家園被摧毀而流離失所的雪巴族男女院童。

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訪視團的志工一起去探訪住在貧民窟的受資助醫學生 Nima。（環宇基金會提供）

訪視過程中，詹喬愉體會到 「窮不是最可怕的，可怕的是一代代都沒有『受教育』的機會。」而居住在「貧民窟」裡的醫學生 Nima 就是最佳實例，Nima 父親早逝、母親為了養活三個子女只好至海外當幫傭賺取微薄薪水。早熟的 Nima 努力讀書，希望透過教育翻轉人生，也期待將台灣各界的愛心轉化為善的延續，利用一己之力幫助和他一樣的窮人。

目前雪巴育幼院（Sherpa Children Home）的 18 位男女院童窩居在不到 30 坪的空間，只有一間浴廁輪流使用，讀書寫字只能在地上或床上，蓋院計畫刻不容緩。如同大眾一般，詹喬愉也好奇「這麼多的窮人，要怎樣才能幫得完？」環宇副董林景德表示，為了讓公益服務能永續且更具效率，才有蓋院計畫。預計這計劃實現之後，不但可以幫助更多人，亦能更有效整合在高山小學及女子學校的服務。同時提供台灣有興趣至尼泊爾實習、做長期志工、田野調查及學術研究的人，一個如灘頭堡般的切入點式的服務據點。

與院童們的互動總是滿歡笑。（環宇基金會提供）

貧民窟的環境雜亂不堪，只能以破帆布遮蔽，孩童沒有受教育的機會。（環宇基金會提供）

環宇基金會預計興建 3 層樓、約 120 坪的院舍，目前已籌資購得約一塊 50 坪的土地，然建設經費待需 360 萬元，公益大使詹喬愉為雪巴族貧童發聲，願國人發揮愛心，一同響應，捐款詳情請上網搜尋「環宇雪巴蓋院」。同時招募明年寒假尼泊爾志工團，愛心專線：02-2366-0743。

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