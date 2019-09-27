日職》火腿老將告別打席哭著敲安 休息室隊友淚流滿面（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿38歲球星田中賢介今在札幌巨蛋進行引退賽，在生涯最後一打席邊哭邊打擊，最終敲出直擊右外野大牆的二壘安打，形成生涯第1499支安打，讓看台上球迷和休息室隊友都哭紅了眼。

田中賢介賽前差3支安打達成1500支安打，前兩打席都沒敲安，6局敲出安打，8局再站上打擊區時，意識到可能是生涯最終打席，還沒站上打擊區就哭紅了眼，並用球衣擦拭著眼淚，在情緒不安穩狀態咬中直球，送回火腿此役對歐力士的唯一分數。

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上一壘後，田中賢介仍擦著眼淚，休息室裡的近藤健介也被拍到淚流滿面。田中擊出安打時，在休息室裡的「大王」王柏融也高舉左手，為隊友歡呼。

王柏融（左1）也在休息室為田中賢介歡呼。（圖片取自太平洋聯盟tv）

田中賢介在賽後引退儀式說，「最後打席的賢介口號，讓我想起很多的回憶，眼淚就停不下來了。」

1999年以第二指名加入火腿，田中賢介六度入選最佳九人，五度獲得二壘金手套，他曾在2013年挑戰大聯盟，卻僅在舊金山巨人出賽15場，「我在美國並不順遂，但一回來，火腿溫暖地迎接我，那時他們跟我說的一聲『歡迎回家』，真的讓我很開心。」

田中說，「對我來說，火腿就是家人。能在這個家庭一起度過20年時間，是最棒也最幸福的時間。」

田中賢介哭著站上打席。（圖片取自太平洋聯盟tv）

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