中職》古林睿煬「開箱」飆速151公里 獲對手高度讚賞

古林睿煬。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅去年選秀榜眼、簽約金550萬元的19歲新秀投手古林睿煬，今天「開箱」完成生涯初登板，對Lamigo桃猿先發5局失3分承擔敗投，最快球速151公里，最終桃猿以6:1擊敗獅隊。

首局古林睿煬被陳俊秀敲安，面對林泓育，使出拿手單指曲球對付，投在內角低的位置，進壘角度刁鑽，林泓育照樣一棒撈成左外野兩分砲，賽後古林睿煬說，「哇!原來這就是一軍，球的位置不差還能轟全壘打，不簡單。」

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古林睿煬坦言，原本挨轟擔心投不完，他在投手丘附近走一走靜下心來思考，覺得被敲全壘打過了就過了，沒什麼好擔心。

Lamigo桃猿林泓育在１局上擊出２分全壘打。（記者黃志源攝）

第二局獅隊一壘手鄧志偉發生接球失誤，古林睿煬接著被詹智堯敲安掉分，3局上無人出局滿壘，古林睿煬連抓3個出局數力保不失，總計投5局被敲5安，飆6K、失3分吞敗。

此役飆速151公里，古林睿煬表示，球質比球速更重要，整體狀況還不錯，局面至少都在控制中，已盡全力投，不會感到可惜或遺憾。

這場比賽古林睿煬賞給藍寅倫、郭嚴文、朱育賢3名強力左打各兩張老K，飆K能力不俗，藍寅倫盛讚古林睿煬球速和控球俱佳，年輕有潛力，是一名很棒的投手。

今天賽前獅隊球團特地送1000張古林睿煬海報給進場球迷，賽後更印製500份印有古林睿煬初登板投球成績的觀賽證書發送給球迷，他笑說，「滿酷的，感謝球團的用心。」

統一獅球團今天將古林睿煬先發初登板投球成績，印製成觀賽證書贈送給球迷，總計500份。（記者羅志朋攝）

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