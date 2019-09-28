中華女籃亞洲盃慘輸澳洲39分 與紐西蘭爭第5

〔中央社〕中華女籃27日在亞洲盃附加賽迎戰強敵澳洲，面對實力堅強的澳洲隊，中華隊最終以51比90吞敗，無緣4強，28日將與紐西蘭爭奪第5名。

2019年女子亞洲盃籃球賽今年繼續在印度邦加羅爾舉行，共8隊參賽，小組賽分A、B組，分組第一晉級4強賽，而分組第2、3名需進行附加賽，與另一組交叉對決，勝隊將可挺進4強賽，敗隊只能爭第5名。

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中華隊小組賽與日本、南韓、地主印度同屬A組，儘管前2場不敵南韓、日本，但靠著擊敗印度開胡，以1勝2敗、分組第3之姿晉級。

中華隊27日與澳洲交手，面對身高高人一截的澳洲隊，中華隊開賽就發生進攻當機，首節僅攻下9分，反觀澳洲狂拿26分。

第2節中華隊依舊抵擋不住澳洲的攻勢，澳洲不到3分鐘，進帳10分，拉開差距，儘管黃鈴娟、鄭伊秀外線命中，助中華隊三分球開張，但中場結束，中華隊仍以23比52落後。

中華隊第三節一度緊咬澳洲隊，但倒數2分鐘時失守，澳洲趁機拉出8比0攻勢，讓澳洲帶著37分領先優勢進入決勝節。

中華隊在決勝節得分與澳洲隊旗鼓相當，但因前3節落後差距過大、難以追趕，最終以39分差輸球，28日將與紐西蘭爭第5名。

中華隊27日以黃鈴娟、陳薇安各得11分最多，也是陣中唯二得分破雙位數球員，且全隊全場6記三分球，兩人就包辦5顆。

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