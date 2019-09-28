12強》松井裕樹首奪洋聯救援王 樂天4將有望入選日本隊

岸孝之。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽將在11月開打，日本隊預計將在10月初公布名單。日媒《Daily News》指出，樂天投手岸孝之、終結者松井裕樹、強打淺村榮斗，以及中繼投手森原康平等人，都有望入選日本武士隊。

34歲老將岸孝之今年受到傷勢影響，本季先發15場9場優質先發，戰績3勝5敗防禦率3.56。岸孝之生涯鮮少有國際大賽經驗，去年他曾入選美日職棒明星賽日本代表隊，表現受到肯定。

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松井裕樹。（資料照，記者陳志曲攝）

樂天終結者松井裕樹本季出賽68場，戰績2勝8敗，有38次救援成功、14次中繼點，防禦率僅1.94。今年是松井裕樹生涯首度摘下太平洋聯盟救援王寶座。

淺村榮斗。（資料照，記者陳志曲攝）

本季從西武轉戰樂天的強打淺村榮斗，敲出生涯最多的33轟，進帳92分打點，打擊率為0.263。近年轉擔任二壘手的淺村榮斗，若入選日本國家隊，可能會移防一壘，他曾在2013年奪得洋聯一壘金手套。

樂天的牛棚大將之一森原康平，本季投出生涯年，出賽64場戰績4勝2敗，有33次中繼點，防禦率僅1.97。

日本隊在這屆12強賽和台灣隊、委內瑞拉、波多黎各分在B組。

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