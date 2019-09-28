NBA》高砲塔歸位！安德森重返火箭衝擊總冠軍

安德森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年夏天火箭隊才成功脫手將「高砲塔」安德森（Ryan Anderson ）轉賣，輾轉一年多時間，他以一紙「部分保障」合約重返休士頓，當家射手E.戈登（Eric Gordon）及前鋒P.J.塔克（P.J. Tucker）皆表示，「會全力支持他的決定，他能再次回來真是太好了。」

安德森職業生涯起步於籃網隊，曾在11-12賽季獲「最佳進步獎」肯定，13-14賽季在鵜鶘隊打出生涯年，場均能貢獻19.8分、6.5個籃板，投籃命中率43.8%、三分球命中率40.9%，值得一提的是，他平均每場比賽能貢獻3顆三分球。

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安德森在2016年7月與火箭簽下一紙4年8000萬美元（約台幣24.8億）肥約，但始終打不出符合身價的表現，去年夏天火箭隊將他送到太陽隊，之後又被交易至熱火隊，今夏為了迎來明星後衛J.巴特勒（Jimmy Butler），熱火使用延伸條款將他裁掉。

火箭隊經理莫里（Daryl Morey）在8月時就曾表示，將會替哈登（James Harden）及魏斯布魯克（Russell Westbrook）在自由市場上尋覓長人型射手，幫助這兩位明星後衛清開進攻空間，考量到安德森在火箭隊時三分命中率近40%，過去也曾與總教練丹東尼（Mike DAntoni）及哈登共事過，火箭隊不作第二人聯想便與他達成協議。

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