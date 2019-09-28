MLB》不是天才小史！ 國民推薛哲擔綱外卡生死戰先發

國民隊投手薛哲將擔任國家聯盟外卡戰先發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊取得國家聯盟外卡第一的資格，台灣時間下週三開打一戰定生死的外卡戰，國民隊將由王牌薛哲（Max Scherzer）擔綱先發大任，而本季拿下18勝的史崔斯柏格（Stephen Strasburg）、14勝的左投柯賓（Patrick Corbin）則會到牛棚待命。

大聯盟官網報導，國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）決定讓三屆塞揚獎得主的薛哲主投外卡生死戰，「我覺得很幸運有薛哲，但也有史崔斯柏格、柯賓，所有好牌都將待命準備。」

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薛哲今年受到背傷影響，先發27場是自2008年後最少，仍繳出11勝7敗防禦率2.92的表現，172.1局送出243次三振。

不過，自背傷痊癒後歸隊，薛哲近7場先發防禦率為偏高的4.74，近兩場先發共12.2局失掉9分，但這兩戰都各投出雙位數的三振，薛哲也對自己的狀況感到樂觀。

史崔斯柏格。（資料照，美聯社）

史崔斯柏格本季投出18勝7敗防禦率3.32的成績，暫居國家聯盟勝投排行榜首位，251次三振也排在國聯第二多；而左投柯賓本季先發32場，有著14勝7敗防禦率3.05的表現。

國民隊在外卡生死戰的對手尚未出爐，紅雀、釀酒人仍在爭奪國家聯盟中區龍頭。薛哲本季對釀酒人先發1場，投6局失2分1分自責，對戰防禦率1.50；薛哲若碰到紅雀，本季對戰2場，其防禦率是偏高的5.27。

柯賓。（資料照，今日美國）

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