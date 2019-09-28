MLB》達比修下半季投出驚奇 坦言在小熊很舒適

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍投手達比修有下半季繳出好投，但由於球隊無緣季後賽，他也提早關機休息。達比修有今年季後有機會跳出合約，但他今天表示，應該會續留小熊隊，「這裡很舒服。」

達比修有去年以6年1.26億美元，轉戰小熊，但首年表現欠佳，又受到右手肘等傷勢所苦，動刀治療並提前關機，留下1勝3敗防禦率4.95的成績，先發8場也是旅美最少的一年。

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達比修有今年先發31場，繳出6勝8敗防禦率3.98的表現，吃下178.2局，送出229次三振，被打擊率為0.213，每局被上壘率為1.10。而自從7月開始，達比修有的防禦率僅2.95，送出多達124次三振。

大聯盟官網報導，達比修有說，「因為小熊很多人都有耐心，他們總是幫助著我。」談到今年季後可跳出合約，達比修本人還未決定，但他預計不會跳出合約進入自由市場，「我還沒有決定，必須和家人、經紀人談，我的小孩和妻子都很愛芝加哥，特別是小孩，他們只關心小熊，所以我不認為（會跳出合約）。」

達比修有也讚賞總教練梅登（Joe Maddon），「他是很棒的人，不只是一名很好的教頭。特別是在去年和今年的開季，他對我很有耐心，這就是我為何感覺很好，就是因為他。」達比修更說，自己待在小熊隊感覺很自在。

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