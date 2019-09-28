NBA》不擔心球權分配 魏少：我跟哈登聯手會很可怕

魏斯布魯克（左）與哈登（右）將在新賽季聯手出擊。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今夏休士頓火箭迎來雷霆明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden）組成「MVP連線」。不過兩位得分王的組合也讓外界熱議將來球權該如何分配？對此魏少並不擔心，他在火箭媒體日深具信心表示，「我們的組合將會非常可怕，這是我可以告訴你的。」

魏斯布魯克上次與哈登同隊要回朔到2011-12賽季，當年他們攜手杜蘭特（Kevin Durant）率領雷霆隊在西部稱王殺入決賽，不過最終1：4不敵詹姆斯（LeBron James）領軍的熱火無緣奪冠。之後哈登被交易至火箭與雷霆分道揚鑣，如今歷經7年之久，魏斯布魯克與哈登都各自拿過聯盟得分王、MVP，今年兩人再度聯手出擊力拚生涯首冠。

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哈登也對兩人再度搭檔有所期待，「我們已經得到了許多個人獎項，現在是時候完成我們還未能辦到的事。」不過哈登同時承認他們得要弄清關於球權分配的問題，「因為這影響到在進攻端該如何搭配，但是基於對勝利的渴望，對我而言並不重要，我們的目標只有一個，就是贏下比賽。」

上賽季雷霆隊在季後賽「一輪遊」敗給拓荒者，季後魏斯布魯克接受膝關節內視鏡手術解決膝傷困擾，直到近期才參加球隊5打5練習賽。火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）表示：「球隊會謹慎的讓魏斯布魯克參加比賽，他有可能會缺席一些練習賽和季前賽。」

對此魏斯布魯克則說：「我正處於一個健康的狀態，我已經準備好在開幕戰上場。」

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