日職》田中賢介4歲帥兒開球超霸氣 網友讚「火腿未來王牌」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火腿隊38歲老將田中賢介昨日進行引退賽，由他的4歲大兒子擔任開球嘉賓，架式十足讓球迷超驚艷，1歲的小兒子則被吉祥物抱上投手丘，在一旁嚎啕大哭，奪走眾人目光。

田中賢介4歲兒子開球架式十足。（取自影片）

日職、美職生涯累計20年的田中賢介，在昨天對歐力士的引退賽中單場敲出2支安打，日職生涯累計1499安打風光退休，賽前，他的4歲大兒子田中達之介特地獻花、並為比賽開球，田中的臉上洋溢幸福爸爸的笑容。

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小兒子被吉祥物抱上投手丘。（取自影片）

小兒子哭了。（取自影片）

田中的大兒子開球引起廣大回響，被日本球迷力讚：「搞不好會成為火腿未來的王牌」、「將來長大絕對是帥哥」、「太可愛了」、「這個年紀可以投快18公尺遠很厲害」。

田中賢介臉上洋溢爸爸的微笑。（取自影片）

昨日北海道報紙上還刊登了大兒子寫給田中賢介的親筆信，「給最喜歡的爸爸，20年來當棒球選手辛苦了，爸爸是我們的英雄，以後要一起玩喔，最喜歡爸爸了。」

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