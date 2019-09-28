MLB》怪力男暴力開砲 洋基單場6轟、全壘打數成大聯盟最多（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基今天展現重砲火力，團隊單日共揮出6發全壘打，洋基305轟超越雙城隊，成為全大聯盟最多轟的隊伍。洋基最後在客場以14：5輕取遊騎兵，但洋基也有壞消息，先發派克斯頓（James Paxton）僅投1局就傷退。

「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在首局揮出左外野陽春彈，這一轟擊球初速為110英哩，飛行距離友440英呎。這一支全壘打也是洋基本季第300轟；下半局遊騎兵山塔納（Danny Santana）敲兩分砲超前比數，2局上洋基梅賓（Cameron Maybin）就敲出追平陽春彈。

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史坦頓開轟。（今日美國）

4局上洋基老將賈納（Brett Gardner）再揮陽春砲，史坦頓揮出2分打點安打，洋基單局得到3分。6局上厄謝拉（Gio Urshela）敲陽春彈，福特（Mike Ford）揮兩分砲，單局再拿3分；7局上拉梅修（DJ LeMahieu）揮出清壘二壘安，8局下遊騎兵W.卡胡（Willie Calhoun）敲安追回1分，但9局上洋基捕手羅邁（Austin Romine）擊出陽春砲，福特敲帶有2分打點的二壘安，擴大分差。

遊騎兵9局下單局得4分，包含海尼曼（Scott Heineman）陽春砲、秋信守的兩分砲，但分差過大，最終洋基仍以14：7贏球。洋基團隊開轟數305轟，超越雙城隊的303轟，成全大聯盟最多轟的球隊。

洋基先發派克斯頓僅投1局就傷退。（今日美國）

此外，派克斯頓僅投1局失2分，就因左臀部緊繃退場，也中斷他近期先發10連勝；而拉梅修今天單場3安3打點，本季打點數來到102分，成為自2013年的卡諾（Robinson Cano）後，洋基再度有內野手達到單季100分打點以上。

賈納。（美聯社）

拉梅修敲清壘二壘安。（美聯社）

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