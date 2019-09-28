MLB》海盜新人單場雙響砲 生涯首支再見轟氣走紅人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕海盜今在主場交手紅人，海盜新人紐曼（ Kevin Newman）在9局下轟出生涯首支再見全壘打，單場雙響砲、灌進生涯最多5分打點，率隊6：5氣走紅人。

海盜新人紐曼擊出再見轟。（法新社）

紐曼今天首支全壘打是在5局下，當時海盜4分落後，前2位隊友岡薩雷茲（Erik Gonzalez）、布勞特（Steven Brault）安打上壘。紐曼連看3顆壞球後，逮中紅人先發投手德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）的速球一棒打回3分。

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而紐曼第二支全壘打又是在關鍵時刻替球隊建功，9局下海盜4：5落後，紅人推出終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）登板關門，不料讓首名打者艾爾默（Jake Elmore）安打上壘，雖連續解決兩個人次，但紐曼沒放過當英雄的機會，伊格雷西亞斯一記失投的滑球讓紐曼擊出左外野方向再見轟，帶領海盜逆轉贏球。

值得一提的是，紐曼上次開轟已是台灣時間9月1日，時隔將近1個月時間再度展現長程火力，單場灌進生涯最多5分打點。紐曼本季目前累積100場出賽，484個打數敲出150支安打，打擊率3成10，轟出12發全壘打有64分打點。

海盜先發投手布勞特主投5局失4分無關勝敗，單場投出10次三振為本季新高。後援投手里歐斯（Yacksel Ríos）在9局上登板，主投1局飆出2次三振拿下本季首勝。

紅人先發投手德斯克拉菲尼投5局，被敲8支安打包括1轟，失4分無關勝敗。終結者伊格雷西亞斯0.2局投球被打出再見轟，苦吞本季第12敗、第6次救援失敗。

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