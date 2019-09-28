MLB》小資球團之光！光芒、運動家薪資墊底 攜手闖季後賽

光芒隊自2013年首闖季後賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年晉級季後賽的10隊全數出爐，翻開他們的團隊薪資，以洋基隊2.1億美元居冠、道奇2億美元居次，唯二沒破億的就是光芒和運動家，這兩支「小資球團之光」將在台灣時間下週四進行美聯外卡殊死戰。

光芒隊今年40人名單團隊薪資僅6300萬美元，是大聯盟30隊最低，卻成為過去31年來，第二支團隊薪資墊底闖進季後賽的球團，順帶一提，第一支就是去年的運動家隊。

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今年「魔球團隊」運動家的團隊薪資則為9200萬美元，同樣居大聯盟末段班的第25名，拜稍早印地安人隊輸球之賜，無論今天他們對水手隊的勝負為何，都會確定以外卡資格連續2年晉級美聯季後賽。

其餘薪資排行倒數的馬林魚、金鶯、海盜隊則幾乎都是各分區爐主。此外，全大聯盟團隊薪資居冠的是紅襪隊，今年40人名單薪資高達2.29億美元，卻早早就無緣季後賽。

2019 #MLB Playoff Team Payrolls



1. Yankees （$218.12M）

2. Dodgers （$200.60M）

3. Cardinals （$172.15M）

4. Astros （$168.30M）

5. Nationals （$167.71M）

6. Braves （$137.95M）

7. Brewers （$128.61M）

8. Twins （$124.76M）

9. A's （$92.89M）

10. *Rays （$63.14M）#RaysUp own lowest payroll in MLB — Danny Vietti （@DannyVietti） September 28, 2019

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