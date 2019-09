MLB》小資球團之光！光芒、運動家薪資墊底 攜手闖季後賽

光芒隊自2013年首闖季後賽。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今年晉級季後賽的10隊全數出爐,翻開他們的團隊薪資,以洋基隊2.1億美元居冠、道奇2億美元居次,唯二沒破億的就是光芒和運動家,這兩支「小資球團之光」將在台灣時間下週四進行美聯外卡殊死戰。

光芒隊今年40人名單團隊薪資僅6300萬美元,是大聯盟30隊最低,卻成為過去31年來,第二支團隊薪資墊底闖進季後賽的球團,順帶一提,第一支就是去年的運動家隊。

今年「魔球團隊」運動家的團隊薪資則為9200萬美元,同樣居大聯盟末段班的第25名,拜稍早印地安人隊輸球之賜,無論今天他們對水手隊的勝負為何,都會確定以外卡資格連續2年晉級美聯季後賽。

其餘薪資排行倒數的馬林魚、金鶯、海盜隊則幾乎都是各分區爐主。此外,全大聯盟團隊薪資居冠的是紅襪隊,今年40人名單薪資高達2.29億美元,卻早早就無緣季後賽。

2019 #MLB Playoff Team Payrolls



1. Yankees ($218.12M)

2. Dodgers ($200.60M)

3. Cardinals ($172.15M)

4. Astros ($168.30M)

5. Nationals ($167.71M)

6. Braves ($137.95M)

7. Brewers ($128.61M)

8. Twins ($124.76M)

9. A's ($92.89M)

10. *Rays ($63.14M)#RaysUp own lowest payroll in MLB