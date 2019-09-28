晴時多雲

MLB》小資球團之光！光芒、運動家薪資墊底 攜手闖季後賽

2019/09/28 12:35

光芒隊自2013年首闖季後賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年晉級季後賽的10隊全數出爐，翻開他們的團隊薪資，以洋基隊2.1億美元居冠、道奇2億美元居次，唯二沒破億的就是光芒和運動家，這兩支「小資球團之光」將在台灣時間下週四進行美聯外卡殊死戰。

光芒隊今年40人名單團隊薪資僅6300萬美元，是大聯盟30隊最低，卻成為過去31年來，第二支團隊薪資墊底闖進季後賽的球團，順帶一提，第一支就是去年的運動家隊。

今年「魔球團隊」運動家的團隊薪資則為9200萬美元，同樣居大聯盟末段班的第25名，拜稍早印地安人隊輸球之賜，無論今天他們對水手隊的勝負為何，都會確定以外卡資格連續2年晉級美聯季後賽。

其餘薪資排行倒數的馬林魚、金鶯、海盜隊則幾乎都是各分區爐主。此外，全大聯盟團隊薪資居冠的是紅襪隊，今年40人名單薪資高達2.29億美元，卻早早就無緣季後賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.