MLB》狂！阿爾莫拉兩度上演美技 苦主皆是同一人（影音）

（影片來源：MLB官網）

〔體育中心／綜合報導〕小熊中外野手阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）在今天對上紅雀比賽當中，兩度上演六星級美技接殺，幫先發投手米爾斯（Alec Mills）守住失分危機，巧合的是，兩次苦主都是紅雀老將捕手莫里納（Yadier Molina）。7局上，小熊單局灌進7分奠定勝基，最後以8：2擊敗地主紅雀。

1局下，莫里納在得點圈有人情況下，積極進攻首球，一棒掃向中外野400英呎警戒區，原以為有望落地形成安打帶2分打點，但只見阿爾莫拉頻頻向後退，算準腳步奮力一跳將球接殺，落地後還做了翻滾動作保護自己，紅雀首局攻勢遭到瓦解。

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莫里納。（法新社）

4局下，莫里納是該局首棒打者，上場逮中紅中失投，大棒一揮扛向中外野，這次阿爾莫拉則是橫移大段距離後，緊貼全壘打牆躍起接殺，沒收莫里納全壘打，莫里納通過一壘時，脫下頭盔並高舉雙手顯得難以置信。

兩度高難度跳躍接殺，使得阿爾莫拉腿部出現不舒服情形，6局上他攻佔上得點圈，當時球隊僅落後1分，考量腿部傷勢後，教練團決定讓他退場休息，由巴耶茲（Javier Baez）代跑。

此戰國中龍頭紅雀以2：8輸球，同日排名第二的釀酒人也以4分之差輸給洛磯，中止7連勝，雙方勝場差維持1場。

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