田徑世錦賽》扯！高溫32度跑馬拉松... 逾4成選手棄賽 冠軍創史上最慢

2019世界田徑錦標賽在酷暑中開賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019世界田徑錦標賽自昨日起在卡達杜哈登場，因為當地酷暑，女子馬拉松項目特地遲到當地時間晚上11點59分才開賽，而且有超過4成選手沒能完賽，冠軍也創下史上最久的紀錄。

馬拉松項目有4成選手選擇退賽。（法新社）

現在杜哈白天溫度飆到攝氏42、43度，即使是夜晚也有超過30度的高溫，以及濕度80、90%的情況下，一度傳出女子馬拉松項目將中止，直到當地晚間10點，確認溫度降到30度以下才確認進行，最後開賽時氣溫來到32.2度、濕度73.3%。

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登錄的選手有70人，最後68人參賽，結果有28人因為高溫發生中暑、脫水症狀，最後只有40人完賽，完賽率僅有58.8%，是世錦賽馬拉松項目史上首次跌破60%。

最後獲得第一名的是來自肯亞的 Ruth Chepngetich，她以2小時32分43秒成績完賽，拿下世田賽首金，也是大會發出的第一面金牌，不過創下大會史上最慢的奪冠成績，比原紀錄2007年大阪世錦賽還足足慢了2分鐘。

肯亞選手 Ruth Chepngetich奪冠。（歐新社）

這次世錦賽台灣共有五位選手參賽，包括男子400公尺跨欄陳傑、男子110跨欄陳奎儒、男子標槍鄭兆村、男子跳遠林佳興、男子200公尺楊俊瀚。其中陳傑和林佳興已在首日出賽，林佳興在跳遠資格賽的3次試跳中都以失敗收場，無緣挺進決賽；陳傑則成功挺進準決賽，續拚2020年東京奧運門票。

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