MLB》馬林魚「誤」事 15局大戰費城人1分險勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今在主場迎戰馬林魚，雙方鏖戰15局，最終馬林魚游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）在15局下發生要命失誤，讓費城人霍金斯（Rhys Hoskins）兵不血刃跑回再見分，終場費城人5：4勝出。

馬林魚游擊手羅哈斯。（資料照，美聯社）

開賽雙方砲火猛烈，馬林魚在1局上先馳得點，不過費城人隨即靠著3支安打外加高飛犧牲打要回領先，2局上拉米瑞茲（Harold Ramirez）轟出本季第11發全壘打，幫助馬林魚扳平戰局。接著兩隊持續有分數進帳，5局結束雙方4：4平手。

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不過從6局開始，比賽卻發生微妙的變化，兩隊打線開始熄火，雙方都未能越雷池一步，記分板上連續9局掛上18個鴨蛋，直到15局下戰局起了變化。

馬林魚後援投手康利（Adam Conley）先對霍金斯投出觸身球，接著保送戈塞林（Phil Gosselin）。在1出局二、三壘有人情況下，故意四壞保送法蘭柯（Maikel Franco），下一棒哈瑟雷（Adam Haseley）打出滾地球看似有雙殺機會，不料羅哈斯發生致命失誤，最終讓費城人帶走勝利。

此役15局大戰，兩隊牛棚不得閒，總計動用19名投手上陣。費城人先發投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）4局投球，被打7支安打失4分無關勝敗，接著6名牛棚投手力保不失，R.蘇亞雷斯（Ranger Suarez）後援3局奪本季第6勝。

馬林魚先發投手羅培茲（ Pablo Lopez）主投4.1局失4分無關勝敗，接下來9名後援投手輪番上陣成功守住戰局，不過康利1.1局投球控球不理想，丟出3次保送吞下本季第11敗。

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