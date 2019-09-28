MLB》比賽沒人在乎！ 白襪、老虎本季只打161場

白襪、老虎今天原本要進行雙重賽，但首場卻遇到大雨，比賽被迫中止。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥白襪今天和底特律老虎原本要進行雙重賽，但首戰打到第4局下起因大雨被迫中止比賽，這也代表白襪、老虎今年只各打161場，結束今年賽季。

白襪、老虎雙重賽第一戰由於雷暴，延了近1小時後才開打。比賽打到4局下，當時老虎以4：2領先，現場下起大雨，兩隊等了1小時15分後，比賽被迫中止。

請繼續往下閱讀...

暫居聯盟打擊王的白襪安德森（Tim Anderson），此戰2打數沒表現，但因為比賽中止，因此安德森的打擊率仍為0.338；這場有揮出全壘打的老虎葛萊納（Grayson Greiner）、以及有打點的卡布雷拉（Miguel Cabrera），都不列入成績。

《美聯社》報導，白襪、老虎兩隊明天將打雙重賽，美國時間週日則將迎接例行賽最後一場比賽，由於兩隊都沒有打進季後賽，因此不會補賽，這也讓白襪、老虎兩隊今年的比賽場次，比一年要打的162場例行賽還要少1場。

老虎本季戰績46勝112敗全大聯盟最差，而白襪戰績則是70勝88敗暫居美聯中區第三。

白襪、老虎今天原本要進行雙重賽，但首場卻遇到大雨，比賽被迫中止。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法