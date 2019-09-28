NBA》哈登、魏少願出征東奧 為美國夢幻隊雪恥

火箭隊「MVP雙星」哈登（右）、魏斯布魯克（左）都願意披上美國隊戰袍，出征東京奧運。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃在2019籃球世界盃僅獲第7名，創下隊史最差紀錄。為了盼能在明年東京奧運討回顏面，多名球星表態願打奧運。火箭隊「MVP雙星」哈登（James Harden）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）都願意再披上美國隊戰袍，爭奪東奧金牌。

美國隊本屆多名選手退出國家隊，導致世界盃男籃3連霸失利。先前勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）、以及拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）等人，都表態願出征東京奧運。

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火箭隊新賽季的訓練營明天開訓，哈登今天接受媒體訪問時表示，「代表美國隊和這個美麗的國家參加奧運，是我的目標之一。」魏斯布魯克也說，想成為美國隊的一員；哈登和魏斯布魯克曾在2012年倫敦奧運一同入選美國隊，並助隊摘下金牌。

此外，哈登和魏斯布魯克兩人都已30歲，2024奧運已經是34歲，這樣的年紀可能不會讓他們在NBA休賽季時承受額外工作量，因此2020年東奧可能會是他們最後一次參加奧運會。

美國男籃自1992年巴塞隆納奧運組成「夢幻隊」後，近7屆奧運男籃奪得6座金牌，美國隊僅在2004年失利，該年摘銅。

2012年倫敦奧運，美國隊陣容。（資料照，路透）

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