中職》滿場2萬人來看恰 伯納喊出：應該要有百萬人

中信兄弟總教練伯納表示在和恰恰共事之後，認為他確實非常值得尊重。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕中信兄弟今晚在洲際球場達成本季首次2萬人滿場，總教練伯納知道很多球迷都是為了「恰恰」彭政閔而來，但他直言：「說實在，今天晚上應該要有百萬人來，他實至名歸。」

在攸關下半季冠軍與彭政閔引退賽倒數的雙重因素加持下，中信兄弟昨晚就以1萬2202人創下洲際本季最高票房，今、明天的門票更早已售罄，都將以2萬人滿場再創紀錄。

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伯納連兩天都安排彭政閔擔任先發第5棒DH，他在聽聞今、明兩天都將滿場的消息後，則表示，「這一切都是恰恰多年爭取來的，是他應得的，跟球迷一起分享他職棒生涯的最後時刻。」

此外，伯納更表示在和恰恰共事之後，認為他確實非常值得尊重，「我聽說過中華職棒以前比較低迷，想像一下你身旁的人都要拖你下水，你要如何潔身自愛才能脫身，恰恰就是挺過這一關，才有今天，獲得這麼多的尊敬。」

不過對於明天引退賽是否要讓恰恰守備，伯納則暫時賣關子，表示這是他的小秘密，「明天到場就知道了，所以不要睡過頭喔。」

明天引退賽是否要讓恰恰守備，伯納暫時賣關子。（資料照，記者廖耀東攝）

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