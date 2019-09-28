高球》亞太業餘賽第3輪 劉永華並列領先明爭冠

劉永華。（亞太業餘錦標賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 亞太業餘錦標賽今進行第3輪，有4名好手以3輪低於標準桿8桿並列領先，包括米澤蓮、劉永華、桂川有人以及布溫德瑞德。

台灣業餘好手劉永華今表現出色，抓下4鳥吞下1柏忌，單輪交出低於標準桿3桿的成績，「我對這輪表現很滿意，策略執行度和切桿方面都不錯。今天，12號洞開球到長草，但是第2桿回切很好，把球成功救回來。」狀態越來越好的他，對明日比賽格外期待，「對於決賽，希望自己的球能穩穩開上球道，最後有一個滿意的成績。」

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「今天的揮桿感覺不是很好，導致自己丟失了很多抓鳥機會。」前兩輪領先的溫德瑞德在第3輪陷入掙扎，他抓下3小鳥但吞下5個柏忌，雖然保持領先位置，但讓其他球員留下了追趕的機會，「球場上你總會遇到一些艱難的時刻，雖然今天表現不好，但好消息是我仍然處在領先的位置，明天仍有最大機會衝擊冠軍獎杯。」

世界業餘排名第7位的俞俊安本輪穩扎穩打，打出4鳥2柏忌，3輪過後以低於標準桿4桿的212桿暫時並列第11位，「整輪狀態蠻好，開球沒到球道上，第二桿不錯，希望明天能夠開球穩定一些，有更多打上果嶺的機會。今天16、17洞感覺很好，16洞一下打在果嶺上，然後兩推，17洞離洞口還有兩三步，也是很近。我覺得我的策略沒有問題，明天會繼續按照節奏走。」

其他4名晉級的的台將余松柏以214桿並列第16、林銓泰以平標準桿216桿並列第22位、呂孫儀以217桿並列第25位及洪昭鑫以220桿並列第32位。

亞太業餘錦標賽明將展開決賽輪，劉永華將與日本球手米澤蓮和桂川有人於領先組8:10從1號洞出發，有望成為首位來自台灣的冠軍。

俞俊安。（亞太業餘錦標賽提供）

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