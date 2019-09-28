永達盃》日本甜心大谷桃子連兩年爭后 男單決賽上演日韓大戰

日本大谷桃子。（輪轉活動整合行銷工作坊）

〔體育中心／綜合報導〕輪椅網球球齡僅一年、甜美可人的日本新秀大谷桃子，今在2019永達盃高雄國際輪網賽公開組女單，以6：0、6：1強勢淘汰同胞44歲老將堂森佳南子，率先闖進決賽，明將迎戰中國女將、頭號種子朱珍珍，爭奪后座。

而公開組男單四強賽，頭號種子真田卓，今在日本內戰中勝出，他以兩個6-1淘汰三號種子鈴木康平，周日將與韓國非種子吳尚昊爭冠。

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大谷桃子24歲，去年六月她就曾闖進永達盃決賽，鏖戰三盤後，不敵泰國老將Sakhorn Khanthasit。今年再度前來，她名列大會女單二號種子，晉級決賽之路，兩戰只丟2局。

她原本是網球選手，球齡11年，表現亮眼，備受期待。但在高中畢業後，大谷桃子因生病不斷住院，更因藥品副作用影響，導致她半身不遂。人生的轉折，一度讓她陷入低潮，但自從接觸輪椅網球，父親逐漸看著她重拾往日的笑容與熱情。

「不要和別人比較。」「要面對自己的障礙。」大谷桃子總是這樣鼓勵自己和別人。周日她將面對與中國好手朱珍珍爭后。朱珍珍今日與47歲泰國選手S.Khanthasit交手，雙方在中午烈日高溫下，歷經三個半小時的馬拉松大戰，才由朱珍珍以6：4、6：7（4）、6：2勝出，收下決賽門票。

30歲的山東大妞朱珍珍，去年在雅加達亞帕運奪下輪網女雙金牌；而泰國老將Khanthasit則是泰國四屆帕運國手，從雪梨、雅典、倫敦到里約，其中2004雅典帕運，她奪下雙打銀牌，去年她來到永達盃，勇奪單雙打雙料冠軍。

中國朱珍珍。（輪轉活動整合行銷工作坊）

泰國女將Khanthasit止步四強，她的同胞好手Suthi Khlongrua，同時也是去年永達盃男單冠軍，今天同樣經歷馬拉松大戰，最終以6：7（2）、2：6，不敵韓國非種子吳尚昊，衛冕夢碎。

吳尚昊此役展現拚勁和韌性，積極拚每一球，這也是他繼首輪拍落二號種子、日本荒井大輔後，再一次拍落種子選手。週日決賽，他將遭遇頭號種子真田卓，決定冠軍誰屬。

明永達盃各組單雙打賽事，將在高雄橋頭輪椅夢公園舉行。本屆賽程最後精彩決戰，賽事將自上午十時開戰，相關賽程資訊，歡迎民眾到「高雄輪椅夢公園」臉書粉絲專頁查詢。

南韓吳尚昊。（輪轉活動整合行銷工作坊）

日本真田卓。（輪轉活動整合行銷工作坊）

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