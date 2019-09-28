籃球》中華電信公益三對三賽屏中登場 努力找尋籃球幼苗

中華電信基金會愛與關懷公益活動」今日在屏東高中登場，吸引203隊前來參加三對三鬥牛賽。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由中華電信基金會舉辦的「愛與關懷公益活動」，今年第3站今日在屏東高中登場，吸引203隊前來參加三對三鬥牛賽。關懷活動明年邁入10週年，電信基金會副執行長高世威希望能把活動辦得更盛大，讓台灣各地的籃球幼苗有機會讓外界看見。

「愛與關懷公益活動」至今9年，深入台灣各地，從花蓮、宜蘭、苗栗、嘉義、台南、高雄、澎湖等地都已舉辦過，這次自2012年後再度前進屏東。高世威強調，明年關懷活動絕對續辦，目前初估仍是以3場為主，會試著前進從未到過的城市，使更多偏鄉喜愛籃球的小朋友，有機會被看到，「其實我們的教練都會在場邊注意有沒有哪名小朋友具潛力，未來將可以做追蹤，並成為下個女籃國手。」

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上週活動在台南盛大登場，本週轉戰屏東推動基層籃運，結合在地資源。中華電信屏東營運處用心籌備，活動現場提供免費WIFI與手機充電站，讓參加比賽的選手可以體驗中華電信最快的網速隨時向親友傳遞比賽佳績。屏東營運處總經理冒永建出席活動，代表中華電信公司歡迎所有屏東的選手參加公益盃鬥牛賽。

WSBL電信女籃隊這次活動僅代表台灣參加亞洲盃的黃湘婷缺席，其餘成員全數到齊，每名女將展現高度親和力，帶領小朋友玩上籃趣味活動，重頭戲則是擔任「基層選手訓練站」教練，指導屏東的里港國中、萬新國中、潮州國中與鹽埔國中女籃隊基礎動作。

高世威表示，過去8年訓練課表都由基金會負責，再轉給球員執行；今年則是全部課程都由球員規劃，反而更能知道基層選手的需求，在1日基層訓練站吸收更多寶貴經驗。

WSBL電信女籃成員都認真看待活動，負責帶小選手玩趣味活動，並擔任「基層選手訓練站」教練，指導屏東的里港國中、萬新國中、潮州國中與鹽埔國中女籃隊基礎動作。（記者林岳甫攝）

中華電信基金會舉辦的「愛與關懷公益活動」今日在屏東高中登場，不少在地小朋友都磨刀霍霍，全力爭取好成績。（記者林岳甫攝）

中華電信基金會「愛與關懷公益活動」明年邁入10週年，期待活動能辦得更盛大，讓台灣各地的籃球幼苗有機會讓外界看見。（記者林岳甫攝）

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