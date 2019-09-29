彭政閔引退賽、周天成爭冠 今日賽事預告與轉播

中信兄弟傳奇球星彭政閔。（資料照，記者陳志曲攝）

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大聯盟例行賽來到尾聲，早上7點由紅雀迎戰小熊，紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）要力拚帶領球隊在國聯中區封王。另一場則由太空人出戰天使，太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）要尋求拿下本季第21勝。精采比賽，球迷們不要錯過囉！

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南韓羽球公開賽今進入決賽，台灣一哥周天城將對決日本球王桃田賢斗，雙方生涯交手過11次，桃田取得9勝2負的絕對優勢，不過小天上次贏球是在去年的德國公開賽，此役仍有機會扳倒球王。球迷們一起打開電視幫周天成加油！

中職例行賽方面，下午5點將迎來眾所矚目的彭政閔引退賽，同時昨天兄弟以5：2擊退悍將後，魔術術字也降到M1，今天有機會在主場封王，而此役雙方分別派出羅力、赫猛主投。台南球場則由桃猿出戰統一獅，昨狂敲6打點的郭嚴文能否率隊奪下3連勝？

MLB

07:10 小熊@紅雀 民視

09:00 太空人@天使 FOX體育、FOX體育3台

南韓羽球公開賽

10:00 決賽 愛爾達體育3台

日職

14:00 軟銀@歐力士 FOX體育

中職

17:05 Lamigo桃猿@統一獅 ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台

17:05 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

FIBA亞洲盃女籃賽

17:50 季軍賽 ELEVEN SPORTS1

20:05 冠軍賽 ELEVEN SPORTS1

台灣一哥周天成。（資料照，歐新社）

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