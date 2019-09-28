中職》彭政閔引退倒數 前兄弟領隊洪瑞河送上祝福

前兄弟象領隊洪瑞河送彭政閔自寫書法。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟本週為彭政閔舉辦「恰恰引退週」，今天賽後特別邀請前兄弟領隊洪瑞河擔任嘉賓，送上親筆寫下的書法「珍惜感恩」、「因為有你」，感謝彭政閔這19年來的付出。

洪瑞河表示，很高興在特別日子跟大家見面，有想幾句話要送恰恰，之前想了很久，恰恰為台灣棒球帶來新氣象，所以我寫「珍惜感恩」，因為恰恰珍惜工作，在場上有很好表現，也感恩球迷在場上的支持與愛護，所以才會寫這句話給恰恰紀念，第二句是「因為有你」，球迷都很支持恰恰，也因為有彭政閔，讓球賽很精彩。雖然大家很不捨。

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前兄弟象領隊洪瑞河送彭政閔自寫書法。（記者廖耀東攝）

彭政閔也感謝前東家兄弟飯店、洪家多年來的照顧，讓他們有環境和舞台展現球技和能力，職棒20幾年來，感謝兄弟飯店讓職棒延續發展，生涯前半段榮幸與兄弟象與球員們奮戰，拿到4次冠軍，也選了好企業接手，讓兄弟永續發展，接下來日子延續兄弟精神，堅持到底，永不放棄。

彭政閔最後也感謝球迷進場，也向電視機前觀眾道謝，他說：「千言萬語沒辦法呈現感謝你們的話，在職棒風波這麼多，還能持續關注我們、相信我們，謝謝你們。」

彭政閔也說，今天賽前跟很多台灣隊球員，蔣智賢、林哲瑄、高國輝、陳金鋒等人相見歡，還有特別提到張建銘，「我想看他的引退賽，非常感謝他們在台灣隊的時候，一起打拚很多精采故事，謝謝你們為台灣隊，中華職棒加油，謝謝你們，希望大家能為國家隊和球員繼續支持加油，謝謝。」

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