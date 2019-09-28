台北青少年桌球賽》今年參賽感覺不同 馮翊新逆轉失利止步男單16強

馮翊新。（資料照，桌協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕16歲小將馮翊新為台北青少年桌球公開賽奪冠大熱門，雖一度化解2賽末點，但最終激戰7局仍以11：5、7：11、11：3、6：11、9：11、12：10、7：11不敵日本吉山僚一，男單抱憾止步16強，明天與黃彥誠在男雙8強出擊，力拚留下冠軍。

今年馮翊新將重心逐漸轉往成人組，世界排名從年初的301躍升至201，創個人生涯最佳，此次他參加台北公開賽，盼能留下佳績，不過，日前經過男團賽激戰後，右臂感到不適，多少影響個人賽表現。

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馮翊新與吉山僚一一路激戰，雖第6局8：10落後連搶4分延長戰局，但第7局卻未能延續氣勢，無力挽回崩塌頹勢，沒能再往前邁進，明天將與另名台將黃彥誠在雙打續戰。

被寄予奪牌厚望的馮翊新坦言，其實轉往成人組後，這次在台北公開賽參賽的感覺很不一樣，坦言感到壓力不小，「我在成人組都是我拚對手，現在變成對方拚我，有時心態上就被比下去，會變得打不好。」

馮翊新去年為自己設下世界排名前百的目標，雖今年要達陣有些許困難，但他展現企圖心放眼明年表現，此外，他也要力拚年底的國手選拔賽，同時在新年度的國內排名賽爭取更高席位。

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