中職》郭嚴文轟雙響砲 盛讚昨天古林睿煬投得超棒

Lamigo桃猿郭嚴文。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕Lamigo桃猿今天火力大爆發，全場狂敲16支安打，加上統一獅投手群奉送9次四死球和3次守備失誤，最終就以19:3大勝而歸。

由於今天富邦悍將落敗，桃猿年度勝率重回第一，領先悍將0.5場勝差、中信兄弟1.5場勝差，桃猿教頭洪一中說，「重回第一沒有感覺，後面還有4場比賽要打，3隊都有機會年度勝率第一。」

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此役郭嚴文打擊手感發燙，首局擊出1分打點安打，3局上轟3分砲，4局上再敲2分砲，個人生涯第二度單場雙響砲，灌進6分打點，獲選單場MVP。

本季郭嚴文累計16轟、91分打點都是生涯新高，他說，「其實我進中職第一年設下目標是，每年至少30支二壘安打，可惜從來沒達標，因為我自認不是全壘打型，而是中長距離打者。」

話鋒一轉，郭嚴文盛讚昨天獅隊19歲新秀先發投手古林睿煬，「昨天他對我投直球和指叉球，質量都很好，真的是個很棒的投手。」昨兩人兩度對決，郭嚴文都吞K，古林睿煬直球均速146至148公里，最快球速151公里，先發5局失3分吞敗。

郭嚴文轟雙響砲，苦主都是瑞安，今天瑞安先發4局狂失10分吞下第9敗，本季累計防禦率高達6.08，一年前投出中職史上首場完全比賽的風采盡失；這場比賽姚雨翔敲生涯首轟，是獅隊少數亮點。

統一獅古林睿煬。（記者黃志源攝）

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