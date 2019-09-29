MLB》田中將大季後賽也會轉牛棚？洋基教頭這麼說

田中將大。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季後賽開打在即，各球隊將如何佈局成為外界關注焦點，洋基隊現在傳出不排除讓日籍投手田中將大也從牛棚出發的可能性。

洋基隊先前就宣布季後賽沙巴西亞（CC Sabathia）、哈普（J.A. Happ）都將調往牛棚、目前也都在例行賽先行實驗、讓他們中繼登板，總教練布恩（Aaron Boone）日前在受訪時提到，現在連田中將大也有在牛棚登板的可能性。

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田中將大目前是賽季最後一場比賽的預定先發、布恩表示不排除屆時在這場當地時間週日登場的比賽使用假先發策略、藉機做一下嘗試，讓田中改以後援登板。田中將大生涯163場例行賽以及5場季後賽出賽全都是以先發身分登板，迄今還未以中繼身分登板過。

「季後賽任何事情都有可能發生，」布恩受訪時說道，「有可能一位投手今天先發之後、三天後就需要他在某局從牛棚出賽，我們只是想要嘗試變得更積極大膽，我相信球員們都非常了解、且準備好了。」

此外，對於日前傷癒回歸後兩場比賽都繳出不俗表現的塞維里諾（Luis Severino），布恩表示應還是會讓他先以先發身分出賽，但還是不忘強調，每件事情都還有討論的空間。

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