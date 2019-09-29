MLB》張育成中止安打荒！ 國民鎖定外卡主場優勢（影音）

張育成（左）今天三打數一安打，打擊率上升至1成86。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今天印地安人與國民隊的比賽，國民隊靠著2局下單局狂灌9分大局奠定勝基，以10：7拿下勝利，也確定了他們季後賽外卡戰的主場優勢。台灣好手張育成今天先發出戰，繳出3打數1安打的表現，打擊率上升到1成86。

張育成此役先發第六棒守三壘，首打席就面對國民先發投手柯賓（Patrick Corbin）敲出左外野平飛安打，中止連5場沒敲安的小低潮。第二打席張育成選到保送，並藉由隊友的全壘打回來得分，第三打席張育成遭到三振出局，第四打席張育成敲出強勁滾地球，可惜打到內野形成雙殺。總計張育成今天3打數1安打，選到1次保送吞下1次三振跑回1分，打擊率上升到1成86。

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張育成首打席就敲安。（法新社）

這場比賽國民隊在2局下發起攻勢，他們單局打下7支安打，選到1次保送與一次故意四壞，其中以帕拉（Gerardo Parra）的滿貫彈最為致命，直接把先發投手普魯柯（Adam Plutko）給打下場，單局狂灌9分。

印地安人隊在第四局靠著2發全壘打追回4分，第五局再靠著雷耶斯 （Franmil Reyes）的兩分彈把柯賓打下場，讓他雖然在隊友有著10分火力支援的情況下依舊拿不到勝投。

帕拉敲出生涯第三發滿貫砲。（今日美國）

最終這場比賽國民隊以10：7拿下勝利，順利拿下近期7連勝，目前以2.5場勝差領先外卡第二的釀酒人隊，雖然還不確定他們外卡的對手是釀酒人隊還是紅雀隊，但他們都確定保有外卡戰的主場優勢。

張育成中止安打荒。（歐新社）

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