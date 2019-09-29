MLB》亞洲第一人！柳賢振7局無失分好投 奪防禦率王

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇韓籍左投柳賢振今天主投7局7K無失分，幫助球隊在客場以2：0完封舊金山巨人，道奇拿下105勝追平隊史紀錄。而柳賢振收下本季第14勝，他也確定以2.32的防禦率，成為亞洲首位大聯盟防禦率王。

除了投球外，柳賢振在打擊上也有好表現，5局上從巨人先發韋伯（Logan Webb）手中，敲出帶有1分打點的安打，也是道奇隊此戰的第1分。道奇6局上靠馬恩西（Max Muncy）敲陽春彈追加分數，最後道奇就以2：0完封對手。

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柳賢振今天主投7局7K無失分，收下本季第14勝，他也確定以2.32的防禦率，成為亞洲首位大聯盟防禦率王。（今日美國）

柳賢振今投7局用97球，僅被敲5安，送出7次三振，沒有失分，也未投出保送，賽後防禦率降至2.32，確定拿到國聯防禦率王，而且也是第一位榮獲防禦率王的亞洲選手。

柳賢振成為自道奇隊這10年來，第三位拿下國聯防禦率王的選手，前兩位分別是克蕭（Clayton Kershaw）的5次、葛蘭基（Zack Greinke）1次；此外，柳賢振此戰2打數1安1打點，打擊率為0.157。

日籍投手前田健太後援1局2K無失分，收下本季第4次中繼點，而終結者簡森（Kenley Jansen）投1局飆3K無失分，收下今年第33次救援成功。

道奇隊今天贏球後，拿到本季第105勝，追平1953年的隊史紀錄，該年球季只打154場。

（影片來源：大聯盟官網）

柳賢振今天主投7局7K無失分，收下本季第14勝，他也確定以2.32的防禦率，成為亞洲首位大聯盟防禦率王。（今日美國）

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