MLB》光芒打線熄火吞敗 恐失外卡主場優勢

光芒此役敗給藍鳥，恐拱手將外卡驟死戰的主場優勢讓給運動家。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒在台灣時間9月28日正式拿下美聯外卡門票後，今持續作客交手藍鳥，不過整場比賽光芒打擊低迷不振，只靠著達菲（Matt Duffy）陽春砲換回1分，終場1：4吞敗，恐拱手將外卡驟死戰的主場優勢讓給運動家。

美聯外卡賽，光芒、運動家雖攜手晉級，兩隊仍要在剩餘的例行賽場次全力搶勝，力盼奪下驟死戰的主場優勢。今日賽前光芒、運動家戰績皆是96勝64敗，不過隨著光芒敗給藍鳥，加上運動家在戰績平手時握有優勢，因此運動家只要在稍後的比賽擊敗水手，就能享有美聯外卡賽的主場優勢。



請繼續往下閱讀...

此役光芒打線慘遭藍鳥投手群壓制，前6局1分未得，直到7局上才找到突破口，第7棒達菲揮出陽春砲，棒打藍鳥後援投手賈維格里歐（Sam Gaviglio），不過這也是光芒整場比賽唯一1分。

反觀藍鳥1局下就率先展開攻勢，開路先鋒赫南德茲（Teoscar Hernández）打出首局首打席全壘打，幫助藍鳥先馳得點，再靠著連3支安打換回2分取得3：0領先。藍鳥7局下攻勢再起，伍雷納（Richard Urena）的二壘安打錦上添花，藍鳥再度進帳保險分。

藍鳥先發投手索頓（Trent Thornton）5局好投飆出8K，僅被敲出1支安打奪下本季第6勝，牛棚投手群合計4局投球僅失1分，成功守住比賽勝利，吉爾斯（Ken Giles）進帳本季第23次救援成功。

光芒先發投手亞柏格（Ryan Yarbrough）此役投得掙扎，5局挨1轟失3分，苦吞本季第6敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法