MLB》陳偉殷受隊友失誤拖累 遭哈波敲三分彈 （影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天後援對費城人，受到隊友失誤影響，遭強打哈波（Bryce Harper）敲出三分彈，陳偉殷投2局失3分都非自責。馬林魚終場以3：9輸球。

馬林魚先發史密斯（Caleb Smith）僅投3局失掉6分5分自責，包含赫南德茲（Cesar Hernandez）陽春砲、法蘭柯（Maikel Franco）兩分砲。馬林魚第4局就換奎哈達（Jose Quijada）中繼。

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陳偉殷是在第5局登板投球，先三振羅德里奎茲（Sean Rodriguez），雖然被下棒法蘭柯敲安，陳偉殷讓哈瑟雷（Adam Haseley）敲雙殺打，形成另類三上三下。

哈波開轟。（法新社）

第6局陳偉殷續投，1出局後，費城人投手艾夫林（Zach Eflin）擊出飛球，馬林魚中外野手貝提（Jon Berti）發生接球失誤，讓打者上到二壘。陳偉殷讓下棒赫南德茲敲滾地球出局，費城人開路先鋒戈塞林（Phil Gosselin）敲安，攻占一、三壘，陳偉殷在2好1壞的情況下，丟一顆外角92.9英哩速球，遭哈波擊出反方向三分彈。陳偉殷三振霍金斯（Rhys Hoskins），結束這個半局。

總計陳偉殷後援2局用27球，被敲3安包含1轟，失掉3分都非自責，送出2次三振，防禦率降至6.59。這是陳偉殷自美國時間9月25日（台灣時間26日）後再度登板。（首次上稿時間：0848；更新時間：0920）

哈波（右）和擊出陽春砲的赫南德茲擊掌。（法新社）

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