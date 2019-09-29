MLB》史上最會轟！阿隆索超越洋基「法官」紀錄（影音）

The most homers EVER by a rookie.



Take it all in, @Pete_Alonso20. pic.twitter.com/mfVA5UESx9 — MLB （@MLB） September 29, 2019

〔體育中心／綜合報導〕大都會超級新秀阿隆索（Pete Alonso）今天在與勇士隊的比賽中，於第三局敲出本季第53號全壘打，打破由「法官」賈吉（Aaron Judge）締造的新秀紀錄，成為大聯盟歷史第一人。

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阿隆索獨居新秀單季全壘打保持人。（圖片取自MLB臉書）

阿隆索本季登上大聯盟後就狂轟濫炸，今天他在3局下面對佛提紐維奇 （Mike Foltynewicz）93英哩的偏低直球，一棒轟到右外野方向，打出本季第53發全壘打，刷新大聯盟新秀歷史紀錄。

今年阿隆索的全壘打紀錄破不停，他在昨天追平賈吉於2017年締造的新秀單季52發全壘打紀錄後，今天直接獨居領先。此外他現在也是大聯盟全壘打王，以及大都會隊隊史單季全壘打紀錄保持人。

阿隆索超越賈吉在2017年締造的單季52轟新秀紀錄。（圖片取自ESPN推特）

阿隆索幾乎篤定會是國聯新人王的得主，本季他敲出53發全壘打，打進120分打點，打擊率2成61。

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