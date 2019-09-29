12強》不選強打捕手森友哉 西武3將有望進日本隊

秋山翔吾。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽，日本武士隊下月初將公布正式名單，根據《日刊體育》報導，西武強打秋山翔吾、外崎修汰、源田壯亮都可能會入選國家隊，而暫居洋聯打擊王的捕手森友哉，則考量身體狀況不會徵召。

秋山翔吾今年球季取得海外自由球員資格，想要挑戰美國大聯盟，西武球團則是開出大約想留人。《日刊體育》指出，若秋山翔吾明年賽季轉戰大聯盟，東京奧運不確定能否披上日本隊戰袍，但日本隊監督稻葉篤紀仍然很信賴他。

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西武獅今年的鐵壁二游外崎修汰、源田壯亮，對球隊達成洋聯二連霸有巨大貢獻，而且外崎修汰能身兼外野手；而西武主力捕手森友哉本季敲23轟創生涯新高，有望拿下洋聯打擊王，但考量到身體狀況，可能不會入選12強日本代表隊。

秋山翔吾本季出賽143場，有20轟、62分打點，跑回112分，有12次盜壘，打擊率為0.303，整體攻擊指數為0.864。

外崎修汰今年出賽143場，有26轟、90分打點，打擊率0.274，另有22次盜壘，整體攻擊指數為0.846。；源田壯亮本季出賽135場，有2轟、41分打點，打擊率0.274，有30次盜壘。

日本隊在本屆12強賽和台灣隊、委內瑞拉、波多黎各分在B組。

外崎修汰。（資料照，記者林正堃攝）

源田壯亮。（資料照，記者林正堃攝）

西武主力捕手森友哉可能不會入選12強日本代表隊。（資料照）

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