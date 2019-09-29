NBA》現役執教單隊時間第二長 熱火將與「史總」簽延長合約

熱火總教練史波斯查（左）與魏德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》王牌記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，熱火將與總教練史波斯查（Erik Spoelstra）達成一紙延長合約。

今年賽季預計是史波斯查合約的最後一個賽季，消息指出他已經默默地與熱火隊達成一紙延長合約，預計會簽到2024-25賽季，這也讓他成為現役執教單一球隊第二長的教練，僅次於馬刺隊的帕波維奇（Gregg Popovich）。

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史波斯查將在今年開始他執教熱火隊的第12個賽季，他執教熱火隊例行賽的戰績為5成90，季後賽的戰績則是6成02。他曾4度帶領熱火隊打進NBA總冠軍賽，並在2012、2013年拿下當年度的NBA總冠軍。

史波斯查這幾年的執教生涯，讓他建立在聯盟的聲望。他不只能夠帶領「三巨頭」詹姆斯（LeBron James）、魏德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）奪下冠軍，同時也在熱火的重建過程中，於發展聯盟找到潛力新秀。

上個賽季熱火隊沒辦法打進季後賽，不過他們獲得了明星後衛巴特勒（Jimmy Butler），這個賽季他們期望能夠重新打進季後賽，這將會是史波斯查生涯第9次帶領球隊打進季後賽。

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