NBA》卡培拉季後賽對勇士低迷 火箭主帥透露關鍵因素

休士頓火箭當家中鋒卡培拉。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭當家中鋒卡培拉（Clint Capela）在上賽季西部決賽時，對勇士隊表現低迷，6場比賽場均只得到8.8分，最終火箭2：4慘遭淘汰，卡培拉也飽受球迷批評。如今火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）透露當時卡培拉是因為生病了，才會表現不理想。

「卡培拉在比賽中表現不好是因為他生病了，他的病毒侵襲他的身體，這讓他感到非常不舒服，然而當時我們正在和聯盟最好的球員比賽，所以這是可以理解的，我也希望這段經歷可以刺激他，況且他每年都在進步，我期待他今年也做同樣的事情。」丹東尼表示。

請繼續往下閱讀...

卡培拉上賽季例行賽場均繳出16.6分和12.7個籃板，投籃命中率高達64.8％排名聯盟第二，也是NBA歷史上第3位球員場均得到16分，還能保持在64％的高檔命中率，僅次於「大 帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）、公牛隊名將吉爾莫（Artis Gilmore）。

卡培拉對球隊的貢獻，也讓主帥丹東尼大力讚賞，「沒有他是行不通的，很少有人能做到他的工作，他絕對是一顆寶石。」隊友哈登（James Harden）也給予高度評價，「卡培拉在場上可以鞏固球隊禁區，干擾對手的投籃，當我們進攻時，他可以做出很好的擋拆搭配。」

雖然歷經季後賽對勇士的失利，卡培拉並沒有灰心喪志，他仍正向的面對新球季的到來，他透露他已從失敗中學到了寶貴經驗，「我看過之前的比賽影片，我知道我能做得更好，這幫助我更加成長，對於新球季我已經做好萬全的準備。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法