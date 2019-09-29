日職》旅日首季僅3轟、2成55打擊率 王柏融自評不及格

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融今年轉戰日職日本火腿隊，賽季三度受傷，打擊表現也欠佳，留下3轟、0.255打擊率的成績。王柏融接受《日刊體育》專訪，坦言今年賽季「不及格」，希望明年能健康出賽。

《日刊體育》報導，王柏融回顧整個賽季，再度感受日本棒球文化和台灣不同，「在新的環境比賽，生活節奏也不同，有許多遠征比賽。適應每件事是一個挑戰。」王柏融說，很感謝球團說「可按照自己的節奏做」，給他很大的自主空間，但也感受到周遭的壓力。

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談到日本棒球和台灣的不同之處，王柏融認為，日本棒球風格相當細膩，不僅是打擊和守備，「暗號和跑壘方面，也和台灣不同，不論好壞，有很多值得學習的地方。」

旅日第一年的生活，王柏融表示，漸漸學會一些日語，像是「你辛苦了」之類的話，為了和隊友交流，先記住必要的話語。回顧這一年，生活總算習慣了。

對於旅日首季的表現，王柏融表示，「不及格，完全不行。今年真的很懊悔，讓自己學到很多經驗。」他說，今年累積和日本投手的對戰經驗，而且也知道比賽氣氛、以及人工草皮的球場硬度，親身感受許多長程遠征的比賽，必須適應，還有球場外生活的準備。

回到台灣後，王柏融說，首先是左腳的復健，但不是完全的休息，盡可能在許可的範圍內訓練，有效地運用其他時間，「我還沒有決定，但可能休賽季會去日本。」

對於明年球季的展望，王柏融指出，當然要把健康擺在首位，今年賽季從季初就有傷痛，2、3次受到傷勢影響，球季被迫結束，「我想明年球季一定要打出比今年更好的成績。」

王柏融旅日首年出賽88場，繳出0.255、3轟、35分打點成績。4月底因傷遭降二軍，7月9日對羅德之戰，因守備受傷又缺陣一個月。8月10日對軟銀之戰，王柏融被軟銀王牌千賀滉大丟觸身球，砸到左腳，之後退場。王柏融忍痛繼續比賽，賽季最後診斷為左腳骨挫傷，9月24日被降二軍後，結束今年賽季。

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