MLB》感動！大都會超級新秀53轟締造歷史 下個半局情緒潰堤

阿隆索在守備時眼淚潰堤。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕大都會隊超級新秀阿隆索(Pete Alonso)今天在與勇士隊的比賽敲出本季第53轟,締造新秀單季最多轟紀錄,他在完成紀錄的下個半局在守備時更真情流露,讓人相當感動。

阿隆索今天在3局下半敲出本季第53轟,打破洋基隊賈吉(Aaron Judge)的紀錄,下個半局他站上一壘守備時,喜悅的淚水奪眶而出。賽後訪問時他也向記者表示,他很努力的讓紀錄實現,當下繞壘時他很享受那個時刻,「那是個魔幻的時刻。」

阿隆索敲出本季第53轟,接受全場紐約球迷的歡呼。(今日美國)

阿隆索表示,這對他來說意義重大,當下他也認為自己沒辦法對抗那麼多的情緒,因此在那個當下他就直接潰堤了:「這很瘋狂」阿隆索說。

記者也問到,今天的這個時刻跟他得知能夠登上大聯盟時,哪個比較讓他感動。阿隆索認為這兩者並無法比較,這都是他從未期待過的事情,他認為能夠成為大聯盟的一份子,以及成為歷史當中的一部分,都是相當令人感激的事情,同時也是一個純粹的魔幻時刻。

原本的新秀全壘打紀錄保持人賈吉也恭喜阿隆索,他表示,自己很確信這個紀錄一定會被阿隆索打破,賈吉認為阿隆索將會在大蘋果做出很多特別的事情,他未來也還有很多紀錄可以打破。

Pete Alonso feeling all the emotions after breaking the record pic.twitter.com/qPMGzavSk9