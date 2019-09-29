MLB》感動！大都會超級新秀53轟締造歷史 下個半局情緒潰堤

阿隆索在守備時眼淚潰堤。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大都會隊超級新秀阿隆索（Pete Alonso）今天在與勇士隊的比賽敲出本季第53轟，締造新秀單季最多轟紀錄，他在完成紀錄的下個半局在守備時更真情流露，讓人相當感動。

阿隆索今天在3局下半敲出本季第53轟，打破洋基隊賈吉（Aaron Judge）的紀錄，下個半局他站上一壘守備時，喜悅的淚水奪眶而出。賽後訪問時他也向記者表示，他很努力的讓紀錄實現，當下繞壘時他很享受那個時刻，「那是個魔幻的時刻。」

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阿隆索敲出本季第53轟，接受全場紐約球迷的歡呼。（今日美國）

阿隆索表示，這對他來說意義重大，當下他也認為自己沒辦法對抗那麼多的情緒，因此在那個當下他就直接潰堤了：「這很瘋狂」阿隆索說。

記者也問到，今天的這個時刻跟他得知能夠登上大聯盟時，哪個比較讓他感動。阿隆索認為這兩者並無法比較，這都是他從未期待過的事情，他認為能夠成為大聯盟的一份子，以及成為歷史當中的一部分，都是相當令人感激的事情，同時也是一個純粹的魔幻時刻。

原本的新秀全壘打紀錄保持人賈吉也恭喜阿隆索，他表示，自己很確信這個紀錄一定會被阿隆索打破，賈吉認為阿隆索將會在大蘋果做出很多特別的事情，他未來也還有很多紀錄可以打破。

Pete Alonso feeling all the emotions after breaking the record pic.twitter.com/qPMGzavSk9 — SNY （@SNYtv） September 29, 2019

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