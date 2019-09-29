MLB》韋蘭德飆生涯第3000K！大聯盟史上第18人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕韋蘭德（Justin Verlander）在今天與天使隊的比賽當中，於4局下半達成生涯第3000K，成為大聯盟史上第18位達成這項壯舉的球員。

韋蘭德今天在賽前生涯累積2994K，今天只要投出6次三振就能夠完成生涯3000K的成就。他今天首局並沒有送出三振還被古德溫（ Brian Goodwin）敲出一發陽春彈，但他在第二局就加足馬力，單局3連K，第三局又單局送出2K，完成生涯第2999K。

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4局下，1出局後，韋蘭德用一個88.5英哩提前落地的滑球三振掉卡胡（Kole Calhoun），完成生涯3000K的成就。

韋蘭德投出生涯第3000次三振。（圖片取自MLB推特）

不過這個三振最後形成了不死三振，卡胡因此站上一壘壘包，下棒的西蒙斯（Andrelton Simmons）馬上敲出兩分彈，是韋蘭德本場被敲出的第二發全壘打。

目前4局結束韋蘭德投完4局送出8K，現在只要再投4K就能夠完成單季300K的成就，屆時他將與隊友柯爾（Gerrit Cole）成為自2002年的巨怪強森（Randy Johnson）和席林以來，再度有單隊兩名投手完成單季300K以上的可怕紀錄。

根據Brian McTaggart報導指出，生涯投出超越3000K的投手，僅有火箭人克萊門斯（Roger Clemens）和席林（Curt Schilling）與沙巴西亞（CC Sabathia）沒能入選名人堂，而沙巴西亞還是現役球員。

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