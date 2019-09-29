足球》「22縣市全國主場！」 宜蘭打造運動城市

宜蘭縣長上場與小朋友踢球。（大會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「22縣市・全國主場」的「108年度國民小學迷你足球賽」開學季初來到好山好水的宜蘭，近百個家庭帶著參賽小朋友齊聚宜蘭高中。

宜蘭縣大家長林姿妙縣長在開幕致詞時表示，「運動對幼兒相當重要，兒童是未來國家的棟樑、社會的菁英，運動的小孩不會變壞，所以宜蘭縣特別重視兒童休閒運動，除了傳統活動童玩節外也計畫打造運動城市，運動必須向下紮根，運動城市是宜蘭縣推動的政策與目標，什麼預算都能刪就是教育的經費不能刪，迷你足球也將牽動整個家庭的運動風氣，期待將來能在宜蘭持續推動。」

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迷你足球協會秘書長張武業。（大會提供）

雖然細雨綿綿卻澆不息體育館內小朋友的熱情的歡呼聲，氣墊式人工草皮足球場的好處就是不受氣候影響、所有賽程均在有空調的室內場地舉行。

地方媽媽張雅婷帶著三位寶貝前來參賽，老大林孝齊是隊中守門員，即便不完全清楚足球規則卻也有模有樣拼命守住每一球，她表示「孝齊才剛加入球隊兩個星期已完全沈浸在足球的樂趣中，練完球後比未加入球隊時還早睡，隔天一早自動起床急著到學校參加球隊練習，也變得比較好管教，很開心足球帶給家庭的正面能量。」

地方媽媽張雅婷一家熱愛足球。（大會提供）

宜蘭的幼兒足球風氣近年成長不少，迷你足球協會秘書長張武業表示，推廣幼兒足球不只是為了公益也是為了教育，透過學習足球的過程讓小朋友的心理及健康有更好的發展，未來有機會也會多來宜蘭推廣不同層級的幼兒足球。

幼兒足球讓整個家庭的生活更靠近。（大會提供）

U8賽事。（大會提供）

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