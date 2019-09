NBA》誰是湖人場上指揮官？ 朗度出線機會濃厚

朗度(右)有望擔任新球季湖人先發控球後衛。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯湖人今夏大動作補強,迎來A.戴維斯(Anthony Davis)、D.格林(Danny Green)等明星球員,要在新賽季輔佐「詹皇」詹姆斯(LeBron James)衝擊總冠軍,然而最重要的場上指揮官由誰擔任?新主帥沃格爾(Frank Vogel)在隊內訓練營首場對抗賽擺上了老將朗度(Rajon Rondo)。

At the end of the first practice, here are the units — 1st: Rondo/Green/LeBron/AD/McGee; 2nd: Caruso/Bradley/KCP/Dudley/Howard with Cook and Daniels mixed in. Kuzma (stress reaction) is not practicing. These groupings could change daily, of course.