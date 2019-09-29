NBA》誰是湖人場上指揮官？ 朗度出線機會濃厚

朗度（右）有望擔任新球季湖人先發控球後衛。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人今夏大動作補強，迎來A.戴維斯（Anthony Davis）、D.格林（Danny Green）等明星球員，要在新賽季輔佐「詹皇」詹姆斯（LeBron James）衝擊總冠軍，然而最重要的場上指揮官由誰擔任？新主帥沃格爾（Frank Vogel）在隊內訓練營首場對抗賽擺上了老將朗度（Rajon Rondo）。

At the end of the first practice, here are the units — 1st: Rondo/Green/LeBron/AD/McGee; 2nd: Caruso/Bradley/KCP/Dudley/Howard with Cook and Daniels mixed in. Kuzma （stress reaction） is not practicing. These groupings could change daily, of course. — Mike Trudell （@LakersReporter） September 28, 2019

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擁有13年NBA資歷的老將朗度，擔綱湖人訓練營首場對抗賽先發控球後衛，不過總教練沃格爾並沒有把話說死，「在正式決定先發陣容之前，我們會嘗試許多不同的組合，球隊的可用之兵很多，所以我會讓不同的球員去做搭配。」

朗度上季例行賽總計出賽46場，有29場先發，場均繳出9.2分、8次助攻、5.3個籃板，在球場上穿針引線，替隊友製造進攻機會是朗度的招牌打法，上賽季也多次與詹姆斯相互搭配，演出絕妙的精彩助攻。

現年33歲的朗度今夏與湖人簽下一紙2年的底薪合約，值得一提的是，朗度在休賽季的訓練影片引來球迷一陣驚呼！只見影片中朗度不僅展現犀利的切入，還練成了新武器，超遠距離的三分也是輕鬆入網，這也讓球迷更加期待這位前冠軍控衛新球季的表現。

Lakers Rajon Rondo （ @RajonRondo ） is one of my favorite players to watch live . Active and talkative on both end not to mention. Also he’s hilarious Trainers Mike Penberthy and @MrDoItMoving .. location @MambaSportsHQ pic.twitter.com/6WLM638Nvx — Swish Cultures （@swishcultures_） 2019年9月25日

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