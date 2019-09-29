MLB》紅雀莫里納不滿挨球吻 暴氣嗆漢默斯（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）今天不滿遭小熊先發漢默斯（Cole Hamels）丟觸身球，兩人互嗆，雙方板凳淨空。而紅雀最後以6：8輸球，但釀酒人也在延長賽不敵洛磯，因此兩隊仍維持1場勝差，紅雀明天只要贏球就能在國家聯盟中區封王。

莫里納在2局下打擊，漢默斯丟一顆內角90.7英哩的速球，砸到他的左臂，莫里納相當不滿，走項一壘時朝著投手丘嗆聲，漢默斯也不甘示弱回嗆，莫里納把球棒一甩，走上前和漢默斯互嗆，隊友趕緊把他們架開，雙方板凳也淨空。但這次衝突並沒有球員遭到驅逐出場。

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紅雀鐵捕莫里納（左）和小熊投手漢默斯（右）互嗆。（今日美國）

小熊打線開局靠史瓦伯（Kyle Schwarber）陽春砲、哈普（Ian Happ）雙響砲、卡拉提尼（Victor Caratini）陽春彈，取得6：0領先，紅雀在比賽後段一度追到1分差，8局上小熊坎普（Tony Kemp）適時安打、霍納（Nico Hoerner）高飛犧牲打，單局再得2分。

8局下紅雀靠德容（Paul DeJong）陽春砲追回1分，但後續無攻勢，紅雀終場以6：8吞敗。

小熊先發漢默斯僅投4局無失分就退場，中繼投手西謝克（Steve Cishek）投1局無失分獲本季第4勝，金茲勒（Brandon Kintzler）投1局無失分收下本季首場救援成功；紅雀先發韋恩萊特（Adam Wainwright）投4.1局失6分吞本季第10敗。

目前暫居國聯中區龍頭的紅雀今天輸球，但釀酒人也吞敗的情況下，兩隊仍有1場勝差。紅雀明天只要贏球，就能封王；若紅雀輸球、釀酒人吞敗，則將要進行加賽；紅雀、釀酒人明天都輸球，則是紅雀封王。

紅雀鐵捕莫里納（左）和小熊投手漢默斯（右）互嗆。（今日美國）

紅雀鐵捕莫里納（中）。（美聯社）

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