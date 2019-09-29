MLB》洋基40號王牌表現不佳 紐郵憂心：球隊需要更好的他

塞維里諾今天僅投3局就送出4次保送。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著季後賽的腳步不斷逼近，洋基隊也在持續調整他們的投手陣容，今天與遊騎兵隊的比賽，王牌塞維里諾（Luis Severino）回歸的第三場先發表現卻不慎理想，讓紐約媒體不免擔心起來。

今天塞維里諾首局就陷入控球問題，單局投出三保送被敲1支二壘安打失掉2分，第二局才回穩連飆3K，第三局再次投出保送不過沒有失分，今天僅投3局用72球就退場休息。這場比賽洋基隊後援Nestor Cortes Jr.遭到遊騎兵打者歐多（Rougned Odor）滿貫彈狙擊，終場以4：9吞敗。

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洋基隊總教練布恩賽前談到塞維里諾的先發道：「這對他來說是很重要的另一步，很明顯地，他的球投得很好，我們認為他現在正處於一個很好的狀態。」只不過塞維里諾今天的表現卻沒有布恩賽前說的那麼好，他今天雖然送出4K但也送出4次的保送。

洋基隊還沒公布他們在分區系列賽的先發輪值，洋基隊將要在美國時間10月5日迎戰雙城隊，《紐約郵報》記者George A. King III認為，塞維里諾上場對藍鳥的比賽，讓洋基隊打算要他在季後賽先發的計畫更加確定，但今天他的表現可能會使洋基隊稍微再想一下。

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