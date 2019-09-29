MLB》釀酒人慘遭大逆轉 搶國聯中區龍頭難度高

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天有機會並列國家聯盟中區龍頭，未料牛棚失守，連續3個半局遭洛磯開轟，包含史托利（Trevor Story）的再見轟，釀酒人最後在延長賽10局以2：3於客場不敵洛磯。

釀酒人前半段靠坦姆斯（Eric Thames）陽春砲、阿西亞（Orlando Arcia）適時二壘安，前7局打完領先2分。

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未料釀酒人牛棚失守，8局下先被洛磯戴斯蒙（Ian Desmond）敲陽春彈，9局下釀酒人終結者哈德（Josh Hader）砸鍋，遭代打希爾德（Sam Hilliard）揮出追平陽春彈。洛磯10局下靠史托利（Trevor Story）的再見轟，最後以3：2逆轉勝。

釀酒人終結者哈德砸鍋。（法新社）

哈德後援1局失1分，本季第7場砸鍋，艾柏斯（Matt Albers）面對首名打者史托利就被敲再見轟，吞下本季第6敗；洛磯迪亞茲（Jairo Díaz）投1局無失分獲本季第6勝。

釀酒人吞下敗仗後，仍排在外卡第二，和國家聯盟中區龍頭紅雀有1場勝差。這代表釀酒人明天在例行賽最後一戰，除了要贏球外，紅雀也要輸球，兩隊戰績相同打第163場，釀酒人才能爭奪國家聯盟中區龍頭，否則就要和國民打外卡生死戰。

史托利敲再見轟。（法新社）

《美聯社》報導，釀酒人總教練康索（Craig Counsell）表示，「這是場艱難的敗仗，但我們明天還要打比賽，之後還有更多。我們明天被迫搶爭取第163場機會。」

此外，今天大秀沒收全壘打美技的釀酒人外野手肯恩（Lorenzo Cain），他在第9局衝回本壘時不慎左腳踝扭傷，明天能否出賽仍未知。

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