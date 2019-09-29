MLB》卡胡慘成兩大紀錄犧牲者 韋蘭德飛吻送辣妻放閃（影音）

I think I just developed a cavity due to the sweetness of this GIF. Justin Verlander & Kate Upton are the most adorable couple on the planet! #Astros #TakeItBack pic.twitter.com/qpvmYHKH5T — I Yuli Bregmance （@VinoNStrosGal） September 29, 2019

〔記者林宥辰／綜合報導〕太空人隊強投韋蘭德絲毫看不出年紀，今年屢創佳績，今天迎戰天使隊6局就送出12次三振，且生涯3000次三振、單季300次三振同場到手

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韋蘭德4局下投出生涯第3000次三振，是史上第18人，也是這18位強投中，史上第一位3000K是不死三振的投手。大難不死的天使隊外野手卡胡站上一壘，但6局他又成為苦主，球數落後下，試圖攻擊韋蘭德偏高速球未果，吞下三振，也是韋蘭德本季第300次三振。

韋蘭德拿下3000K與單季300K。（美聯社）

韋蘭德完成優質先發退場，隊友的火力也來得及時，艾圖維、瑞迪克6局上開轟，瑞迪克3分砲幫助太空人取得領先。韋蘭德完成6局投球退場後，也向觀眾席上的名人妻子厄普頓送上飛吻，感謝妻子一路支持。

韋蘭德妻子阿普頓在推特上祝賀自己的老公。（圖片取自推特）

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