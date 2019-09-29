射箭》金城國中小小神射手 小宇宙燃燒著企聯夢

金城國中射箭隊小選手都希望有一天也可以打企業射箭聯賽。（企業射箭聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕企業射箭聯賽本週轉戰台南市， 金城國中射箭隊當然不會放過這個親睹亞奧運國手丰采的大好機會， 小射手們個個眼神中充滿了對企聯的憧憬， 更盼有朝一日可以跟大哥哥大姐姐一樣射進奧運。

在現任校長蔡明昌、前任校長康晉源大力支持下， 金城國中運動風氣很盛，除了有射箭隊外，也有田徑和棒球隊， 其中田徑隊在台南市中運寫下體總錦標八連霸，射箭隊則在107年 全中運勇奪國男個人賽金牌、國女團體銅牌。

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去年到任的校長蔡明昌之前待過的南市民德、 大成也都是有體育班的學校。「運動除了健身外， 也可以培養孩子的自信，學校很樂意提供孩子多元發展的舞台， 也感謝有企業主願意支持企業聯賽，讓選手可以無後顧之憂投入。」

金城國中設備相當完善，還有專屬射箭練習場， 射箭隊教練陳能陞很感謝歷任校長對體育的支持， 近年來金城國中也和鄰近的新南國小、安南區土城高中合作， 讓訓練一條鞭無鏠接軌，幫助有射箭夢的孩子鋪路。

企業射箭聯賽選手中， 台中銀行隊王方辰和凱撒隊白依婷畢業於金城國中， 亞運複合弓國手林哲瑋也是傑出校友， 金城國中射箭隊教練陳能陞也是前國手。 問小箭手們想不想比企聯和奧運，他們個個點頭如搗蒜說：「 當然要啊！」

金城國中射箭隊選手約20位， 國三的隊長盧泰宇在小三時加入射箭隊。「剛上國中時，距離由30 公尺變50公尺射不中很挫折，後來射中10分超有成就感。 我最欣賞湯智鈞，他上高中後變超強，我希望以後可以跟他一樣棒。 」

176公分的排灣族方謙平在青年杯拿過前八，哥哥方謙和是106 年全中運男子反曲弓組個人賽金牌。方謙平說：「 湯智鈞真的太神了，高中就比亞運還射下男子反曲弓團體金牌， 在我眼裡他簡直就是神話。」

最欣賞「阿魏」魏均珩的陳賢瑞笑說：「我本來打網球， 小五有一天爸爸什麼都沒說就帶我去練射箭，一開始算是被逼的啦。 」原來他爸爸就是教練陳能陞。那有得到特殊待遇嗎？ 隊友露出同情的表情說：「有啊！教練對他特別嚴格！」

國二的劉萓凡和國一的劉芷妡是姐妹檔，因為覺得射箭很帥， 在小三時加入射箭隊，其中劉萓凡拿過105年全國總統盃射箭賽國 小女子組個人冠軍，姐妹倆最欣賞的神射手是譚雅婷。「 雅婷姐姐超厲害的！」她們異口同聲說。

金城國中、新南國小射箭隊陣中有多對手足檔， 新南國小教練張嘉純說：「陳芳翊／陳恒釧、盧諺晨／盧泰宇、 鄭宇婕／鄭宇軒、李怡萱／李佩真、郭宴宇／郭維喆都是， 王志揚是宴宇和維喆的表哥，兄弟姐妹一起練射箭，挺好的！」

金城國中校長蔡明昌（後排左五）帶著射箭隊一起歡迎白依婷（後排左四）和王方辰（後排左六）回娘家。（企業射箭聯盟提供）

金城國中和新南國小射箭隊中的手足檔在金城國中射箭場合影。（企業射箭聯盟提供）

金城國中校長蔡明昌（右二）和校友白依婷（左二）、王方辰（中）、射箭隊教練陳能陞（左）及廖永智（右）。（企業射箭聯盟提供）

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