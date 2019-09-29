MLB》老當益壯！韋蘭德300K締歷史、本季2紀錄堪比「神右」

韋蘭德本季的表現堪稱鬼神。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）今天投完他本季最後一場先發，不僅完成了生涯第3000K與個人單季首次300K的紀錄，他今年的被打擊率以及每局被上壘率更締造了自「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）以來的新低。

今年韋蘭德雖然被敲出36發全壘打是生涯新高，但他被對手打擊率僅有1成72，每局被上壘率更是只有0.80，這兩項數據都是今年大聯盟第一名。

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《Houston Chronicle》寫手Chandler Rome透露，韋蘭德本季的每局被上壘率僅有0.802，創下自活球年代（1920年）以來第二低的表現，僅次於2000年馬丁尼茲的0.74，在MLB史上略高於1913年Walter Johnson的0.77，今年韋蘭德的被打擊率0.172也僅比馬丁尼茲0.167高一點。

此外，韋蘭德今天投出生涯第300次三振，也讓他以36歲又220天的年紀，成為史上最老投出生涯第一次300K賽季的投手。

韋蘭德與隊友柯爾（Gerrit Cole）也是史上第二對能夠單季都投出300K的投手組合，上一對投手組合是2002年響尾蛇隊的巨怪強森（Randy Johnson）和席林（Curt Schilling）。

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