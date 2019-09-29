永信杯》搭車花7小時 台東高商跨過半個台灣參賽賺經驗

台東高商相隔7年後再度參與永信盃，左一為教練林正昆。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台中報導〕相隔7年，台東高商男排，今年再度參與永信杯，這次花了7小時的車程到台中大甲，盼透過永信杯累積比賽經驗，增強球員的抗壓性。

台東高商排球隊成立18年，最佳成績曾拿下高中乙組全國第6，不過近幾年台東當地並沒有基層排球隊，因此隊上球員都是單純對排球有興趣的一般生。

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即便多數球員沒有排球底子，但教練林正昆認為，只要球員有心，他很樂意幫助他們，「我們對球員的常規很要求，訓練上也相當嚴謹，球員上了場會鼓勵他們發揮創意。」

今台東高商迎戰HVL甲組球隊麥寮高中，以19：25、17：25落敗，林正昆仍給予球員肯定，認為這樣的成績可以接受，「和甲組球隊交手，希望提升球員的抗壓性，且在戰術上有多一點的學習機會，畢竟看比賽跟自己下去打，那種感覺還是很不一樣。」

值得一提的是，畢業自台灣師大的林正昆過去是田徑選手，抱持著回饋的想法，在新北市任教後，回到家鄉台東，擔任台東高商的老師，一手創立排球隊至今，「剛開始確實很辛苦，後來慢慢打出成績，雖然現在台東還是沒有基層排球，不過我們就用自己的方式耕耘台東排球，幫助想打球的學生。」

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