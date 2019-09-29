永信杯》球場相識相戀 排球裁判夫妻喜迎永信寶寶

孫永錫（右）、陳佩雲（左）於台中大甲鐵砧山永信運動公園拍攝婚紗照。（孫永錫先生提供）

〔記者粘藐云／台中報導〕今年第46屆的永信杯，不只培育出各層級的排球好手，更促成不少佳話，過去在永信杯擔任裁判相識的孫永錫、陳佩雲在2016年完婚後，今年迎來第1個孩子，在開幕首日兩人也帶著滿月喜餅到場分享喜悅。

「排球裁判夫妻」孫永錫及陳佩雲多年前因永信杯的裁判工作，進而相識相戀步入禮堂，2015年於賽事舉辦地點台中大甲鐵砧山永信運動公園拍攝婚紗照傳為佳話。

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今年這對裁判夫妻喜獲麟兒，昨開幕當天攜帶滿月餅乾向排壇朋友們分享喜悅，也期待未來兒子能踏上永信運動公園的球場。

從小就加入排球隊的孫永錫及陳佩雲，學生時期都曾以選手身份參與過永信杯，畢業後選擇投入裁判工作，因而相識相戀，並在2016年完成終身大事。

對於他們而言，大甲鐵砧山有著無可取代的甜美回憶，孫永錫說：「我們每年都會排出時間來永信杯走一走，因為這裡有著許多年少的記憶。我們從小就是球員，也都有參與過永信杯，之後當上排球裁判，也很幸運能在這裡認識，所以決定結婚時，當然希望回到最初相戀的地方拍攝婚紗留念。」

孫永錫說：「兒子目前年紀還小，還無法把他帶到永信杯，等過幾年，一定會帶他來這裡，看看爸爸媽媽走過的地方。」他們也期待未來兒子有機會站上過去父母親曾奮戰過的球場，達到傳承的意義。

孫永錫（左）、陳佩雲（右）及其子（中）合影留念（孫永錫先生提供）

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