中職》二軍總冠軍賽第2戰兄弟險勝悍將 隊史首次四連霸只差1勝

兄弟以3：2力退悍將、收下二連勝。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職總冠軍賽在高雄澄清湖棒球場開打，今展開第二戰，已經取得1勝的兄弟二軍今靠著許基宏在8局下的關鍵高飛犧牲打、終場以3：2力退悍將二軍，系列賽取得聽牌優勢，只差1勝就能完成二軍四連霸。

兄弟二軍昨以6：1旗開得勝、今派出黃恩賜先發，他在首局就遇亂流，先被于孟馗敲安、兩出局後第四棒王詩聰擊出帶有1分打點的安打，悍將先馳得點，但黃恩賜很快穩住陣腳，接下來3個半局都演出3上3下。

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中信二軍先發投手黃恩賜。（記者黃志源攝）

富邦二軍王詩聰在1局上擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

兄弟在4局下展開反攻，首位上場打擊的江坤宇選到保送、陳文杰補上1支安打，形成一二壘有人的局面，下一棒許基宏短打將跑者送上二三壘，擔任DH的曾頌恩敲出左外野方向帶有1分打點的安打將比數追平。兄弟繼續攻佔一三壘，下一棒杜家明用犧牲短打將跑者送回，兄弟此局攻得2分、反倒暫時取得領先。

中信二軍曾頌恩在4局下擊出擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

黃恩賜主投6.2局僅失1分、飆出7次三振，退場時為勝利投手候選人，可惜隊友沒能守住、8局上讓悍將追平，但兄弟很快地趁著8局下悍將投手羅華韋出現狀況展開反攻，該局他送出２個觸身球保送、發生１次暴投，最後在一三壘有人情況下，許基宏敲出高飛犧牲打、奠定球隊勝利。

9局上半，兄弟投手蔡齊哲續投，面對悍將三名打者他全數送出三振，完美達成救援任務。

兄弟以3：2獲勝後在5戰3勝制的冠軍戰目前以2勝0敗取得聽牌優勢，只要再拿1勝，就會完成隊史首次在二軍的四連霸。第3戰預計將在10月1日下午1點在澄清湖棒球場開打。

富邦二軍先發投手林煜清。（記者黃志源攝）

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