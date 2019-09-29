南韓賽》終於突破冠軍荒 中國女將何冰嬌奪冠後最想做這件事

何冰嬌拿下南韓公開賽女單冠軍。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列的南韓羽球公開賽今展開最後一天賽事，女單方面中國女將何冰嬌展現強心臟、化解4個冠軍點，逆轉擊敗泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon），終結近3年的冠軍荒，賽後她在受訪時難掩興奮，稱自己腦子一片空白，最想趕快告訴父母這件喜訊。

何冰嬌上次奪冠已經要追溯至2016年的的碧特博格羽球黃金大獎賽，今年曾分別在亞錦賽與印度公開賽兩度擠進決賽，其中在印度就是以直落二敗給依瑟儂，中止對戰四連勝，今天兩人再度在決賽碰頭，何冰嬌雖先丟掉首局，且次局更面臨16：20落後、對手擁有4個賽末點的局面，但她全數化解、最後還上演大逆轉拿下比賽勝利，在南韓公開賽奪得BWF改制後第一個巡迴賽冠軍。

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賽後何冰嬌也表示，由於已經三年沒有拿下冠軍、比賽前一天非常焦慮，而終於奪冠她也展現興奮之情，「我現在不知道要說什麼，腦子一片空白。」

何冰嬌在受訪時表示，奪冠後第一件事情就是想告訴父母這個喜訊、但還沒有計畫怎麼慶祝，「在這次的賽事我也學到了用不同的方式贏球、特別是在落後的時後如何扳回一城，我覺得這對未來的比賽很有幫助。」

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